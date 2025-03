Ta wypożyczalnia to też dobry Ananasek.

Znajomy miał wziętą służbówkę (na kilka miesięcy), a w trakcie użytkowania w aucie zapalił się serwis. Zgłosił to (telefonicznie), powiedzieli, że ktoś od nich oddzwoni i ustalą szczegóły wymiany oleju itd.

Nikt jednak nie zadzwonił, a on olał temat. Po miesiącu oddał samochodu do wypożyczalni, a do firmy gdzie pracuje przyszła kara 4000 zł za użytkowanie samochodu bez zrobionego serwisu.



Pamiętajcie, żeby zgłaszać usterki i nagrywać