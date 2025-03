No i dobrze. Nie chcąc tworzyć smrodu w domu, wychodzi się na balkon i latem smrodzie innym. O ile dym tytoniowy jestem jeszcze w stanie akceptować, bo paliłem blisko 20 lat, to okropny i ciężki do usunięcia jest zapach trawy. Tego to już nie znoszę. Jak chcesz zapalić, nie ma problemu. Idź do parku lub gdzieś na zewnątrz, albo pal w domu. Nie rób tego na balkonie.