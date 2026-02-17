Za oszukanie automatu kaucyjnego grozi do 8 lat pierdla. Tyle co Sebastianowi M.
Podobne działania traktowane są jak przestępstwo i grożą za nie poważne konsekwencje prawne. Mogą zostać uznane za oszustwo z powodu celowego doprowadzania do wypłaty kaucji za opakowanie nieobjęte systemem kaucyjnym lub sfałszowane. Jest to zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.MagicznyMariusz
Komentarze (71)
najlepsze
gubernator musi sie wykazać żelazną ręką przed kanclerzem
@manowak2016: Niezmiennie od lat. Leci plusik!
Czy jest jakieś wymaganie zę sklep MUSI przyjąć, czy tak jak zwykle, szoruj do domu z pustymi butelkami?
@Rad-X: każdy powód jest dobry, żeby d-----ć obywatelowi, nie martw się :)