Kawał ch..ja z ciebie. Marcin Meller zły, bo nie mógł wjechać na drogę rowerowa
Twórca kanału "Konfitura" nagrywał kierowców, którzy chcieli omijać korek drogą dla rowerów. Jednym z nich okazał się sfrustrowany Marcin Miller.Edonik
- #
- #
- #
- #
- 230
- Odpowiedz
Komentarze (230)
najlepsze
NA ŚCIEŻCE ROWEROWEJ
BLOKUJE RUCH POJAZDÓW XDDDDDDDDDDDDDD
jak on z takimi brakami elementarnej wiedzy zdobył prawo jazdy?
@Vraagno: literalnie tamowanie ruchu, Art. 90 KW! xD
@Vraagno: On nie pracował kiedyś w TVN Turbo przypadkiem? xD
Pamiętajcie #szacunek, ale tylko na potrzebę w mediach, potem to już prawdziwe ja się pojawia.
@EmDeCe: #pdk
https://dziendobry.tvn.pl/gwiazdy/marcin-meller-buduje-szkole-w-etiopii-jak-mozna-pomoc-st8900714
Hur dur tamowanie ruchu
Zablokuję rowerem ruch na DDR, bo ktoś zablokował ruch na ulicy.
Moje blokowanie ruchu to zupełnie inne blokowanie, bo ja blokuję w lepszej sprawie.
Art. 49.
[Zakazy zatrzymania i postoju]
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
11) na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru.
Jeszcze nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.