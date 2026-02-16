Zrobiła zdjecie posiłku regeneracyjnego - Dino zwolniło ją z pracy
Po wewnętrznym śledztwie pracownica Dino została zwolniona dyscyplinarnie za zrobienie zdjęcia posiłku regeneracyjnego, które opublikowały w internecie związki zawodowe.Neobychno
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
CZaicie, ze gdy te zdjęcia wypłynęły, to ktoś musiał przeglądać pewnie dziesiątki godzin obrazu z kamer, by znaleźć jakąś babę, która to zdjęcie zrobiła? xDDDD To już jakas nowa forma wściekłego Janusza, ale tam boli d--a kogoś, ajajajjajj
Magazyny Dino łapią się pod oba ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Narzuca to Kodeks Pracy:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-232
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600279/O/D19960279.pdf
I mówię o gospodarce Polski a nie Kajmanów na które trafiają zyski Biernackiego!
@funkmess: Coś w tym jest, bo polska gospodarka to głównie kołchozy i przerzucanie ziemi z miejsca na miejsce.
W Polsce co prawda nie ma raczej szans na odszkodowanie, ale na przywrócenie na stanowisko plus płatne za brakujące miesiące są dość duże.
Na temat Dino powinny powstawać prace naukowe z zakresu socjologii i marketingu.
@Mariusz357: Przecież od roku na wykopie jest nagonka na Dino, że to obóz pracy xd