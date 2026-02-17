Prawdopodobnie chcą go wywalić z tv i próbuje się ratować uprzedzając sytuację.Kiedyś mojego kolegę chcieli wywalić z pracy to zaczął hejtowac Tuska i Trzaskowskiego.Pracował w Warszawie.Kiedy go wywalili opowiadał każdemu ze został wyrzucony z przyczyn politycznych 🤣