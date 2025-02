Jeśli program wejdzie w życie, ręce zacierać będą mogli również właściciele firm budowlanych i remontowych. Szkoda tylko, że brak faktur w tej branży to norma, a już teraz brakuje rąk do pracy. Oznacza to wzrost kosztów robocizny, wzrost cen materiałów a w konsekwencji wzrost cen za metr kwadratowy