Pracownicy Dino marzną w sklepie. "Temperatura na kasie wynosiła 6 st. C"
W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się fotografie pracownic sklepu Dino, które podczas wykonywania obowiązków musiały mieć na sobie zimowe kurtki i czapki z uszami. Sytuacja ta wywołała szeroką dyskusję na temat warunków panujących w placówkach tej sieci. Pracownicy relacjonują,Piotrek7231
- #
- #
- #
- 172
- Odpowiedz
Komentarze (172)
najlepsze
@eU2MO: Pomylili Ci się polscy pracodawcy z międzynarodowymi korporacjami. Gdyby nie konkurencja z ich strony, polscy Janusze w ogóle nie przestrzegaliby prawa pracy i wciąż płacili max minimalną. Poza tym są zacofani, nieefektywni, mało innowacyjni a ich główną przewagą
Wygląda na to że Dino, którym tak zachwycają się wykopki, to nic innego jak typowy januszex nastawiony na maksymalizowanie zysków kosztem ludzi, aby pan prezes mógł rozbijać się kolejnym Ferrari.
@3mortis: to handel lub wręcz usługi.
W przemyśle masz 8h pracy w tym ze 2h w ciepłym. Dostajesz posiłek regeneracyjny choć fakt, że ciuchy są takie se pod względem
Gazu raczej nie mają, kotłowni typowej też nie
Polaczek wpadł na super pomysł, zaczął budować sklepy w najbiedniejszych częściach Polski, gdzie ludzie nie mają wyboru, gdzie minimalna krajowa to sukces... dodatkowo znając specyfikację tego "biznesu", mało kto tam jest zatrudniony na cały etat, wiec można jeszcze bardziej gnębić.
Komentarz usunięty przez moderatora
Jeśli pracownicy w Dino muszą pracować przy 6° to jest to karygodne.
Ale nie zgodzę się na ogólnikowe plucie w stronę pracodawców tylko dla samego plucia.
Jak jesteście tacy mądrzy to zatrudniajcie leniwych i niekompetentnych ludzi we własnych