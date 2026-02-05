W tej okolicy na polowaniu zastrzelono 16 latka. Myśliwi strzelali z samochodu
Strzały padły tuż obok domów, w środku niedzielnego popołudnia. Myśliwi strzelali z samochodu, mimo że kilka lat wcześniej w tej samej okolicy kula zabiła 16-letniego chłopca. Mieszkańcy Kluczkowic-Osiedla mówią wprost: boimy się wychodzić z domu.kapitan-serwatka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Komentarze (89)
najlepsze
1. Myśliwy ma obowiązek rozpoznać do czego strzela
2. A skoro tak to mu dawać artykuły jak za morderstwo
3. Tylko w skrajnych przypadkach (idiota chodzi po lesie w korzuchu dzikiego zwierza) można wtedy uniewinniać
@ukradlem_ksiezyc: Ja naprawdę się dziwię, że w 2026 dalej ktoś analizuje "myślałem, że to dzik" w kategoriach normalnego argumentu. Dorośli ludzie z pokolenia internetu, z nieograniczonym dostępem do wiedzy, a umysł 5 letniego dziecka.
Otóż ta wymówka nie ma na celu zdjęcia winy, tylko zapewnienia, że ktoś nie celował w człowieka - bo wtedy masz morderstwo z premedytacją, a jeśli "myślałeś, że
@ivan-grozny997: jak kogoś przejadę autem to to nie zadziała ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
To rozumiem, że ci myśliwi - kłusownicy jeśli nie już to za momencik wylatują z wilczym biletem, z koła łowieckiego!
Banda sadystycznych ...
Komentarz usunięty przez autora
Mam nadzieje, ze karma wróci
W Polsce za dużo myśliwych siedzi w polityce, aby coś z tym zrobić
Nawet jest na to określenie - Polska Partia Myśliwych. Strzelają wszyscy, zarówno z Lewicy, poprzez KO, PiS, PSL i tak dalej.
Chyba tylko ekipa 1% czyli ci od Hołowni nie, ale nie jestem pewny.
https://www.newsweek.pl/polska/polityka/lobby-mysliwych-trzesie-sejmem-siec-powiazan/spkn4q9
Widać że ktoś kto to pisał nie miał pojęcia. Ale to zwykłe kłusownictwo.
@gawronfly: tak, inna redakcja czy tam parafia. Myśliwy, z PZŁ - to jest myśliwy
a że kłusował z bronią zarejestrowaną w celu myśliwskim to łamał prawo kłusując jak i strzelając do nierozpoznanego celu, ale nadal to myśliwy
Żeby kupić sobie giwetę i inny sprzęt i łazić po lasach
I jest różnica między tym co opisałeś a myśliwymi. Zabijają dla przyjemności, nie z głodu. Wysublimowany gust kulinarny to trochę słabe uzasadnienie.
Safari – wyprawa myśliwska, ewentualnie dłuższa podróż karawanowa w Afryce Wschodniej. Obecnie, wraz z rozwojem globalnej turystyki, coraz częściej terminem tym określa się formę zorganizowanego wypoczynku i rekreacji poprzez podziwianie i fotografowanie naturalnej przyrody, a zwłaszcza świata zwierząt w ich naturalnym środowisku.
Zdecydowanie za blisko prawo pozwala polować.
Na jesień chciałem pojechać do lasu. Na 3 moje miejscówki wszędzie k---a był znak polowanie..
Kary muszą być rażące a puki co sa rażąco niskie.
Jak zwykle przypadek patologii zdarzył się przez debili, a nie złe przepisy.
To tak jakby pijany kierowca spowodował wypadek, a winę widziano by w złym prawie - a przecież nie wolno kierować po alkoholu.
Badania nic nie zmienią. Delikwenci przejdą je