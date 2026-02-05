Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
To nie jest teza, która dobrze się klika. To nie jest też narracja, którą lubią organizacje, działy HR ani media społecznościowe karmione hasłami o siostrzeństwie i empatii. A jednak dane są bezlitosne: w Polsce to kobiety częściej dopuszczają się mobbingu niż mężczyźni. I nie jest to marginalna różmichal-espresso
Pora na csa
P-----c ma płeć.
Jak coś się działo to zawsze p-----------a do Ciebie, inna osoba z działu nie ogarniała ale mogła pogadać z koordynatorką o dzieciach i dla niej przez to była ok.
Baba baby błędów nie widzi, a ale faceta już tak.
W korpo najgorsze co może być to kobieta przełożona i jak przewaga kobiet jest w dziale
--> mobbują.
Bo "mobbing" to jest "mobbowanie" lub "mobbujący".
Nie ma takiego słowa jak "mobbowanieują" ani "mobbującyują".
Końcówkę odcinamy, pozostaje rdzeń ("mob").
Uczmy się, kochani, języków.
Biologia. Mobbing jest tożsamy z uzewnętrznianiem się a jak dobrze wiemy kobiety kierują się najczęściej emocjami.