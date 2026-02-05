Jak pracowałem w korpo, to byłem jednym z nielicznych mężczyzn.

Jak coś się działo to zawsze p-----------a do Ciebie, inna osoba z działu nie ogarniała ale mogła pogadać z koordynatorką o dzieciach i dla niej przez to była ok.

Baba baby błędów nie widzi, a ale faceta już tak.

W korpo najgorsze co może być to kobieta przełożona i jak przewaga kobiet jest w dziale