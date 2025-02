Ojoj, banki proponują niezrozumiałe umowy dla klienta, czy to nie podobne do rządów ustalających ustawy stricte otwarte tak, że można w zależności od tego kto interpretuje zrozumieć je różnie.

Wlasnienpo to by mieć furtki do nadużycie I oszustw. Już dawno ktoś ktonjienjest sprzedany bankom,.itd wprowadziłby ustawę, jasności przepisów i umów oraz brak drobnego druku podnkara bezwzględnego więzienia.

I koniec jakie to proste prawda. Dodatkowo należy ustawa ograniczyć maksymalny procent lichwy narzucanej przez Pokaż całość