Nie żyje aktorka Bożena Dykiel
https://www.youtube.com/shorts/28CYed27nXc
- no... bo ja właśnie rzuciłam palenie
Uwielbiam Bożenę od kiedy obejrzałam Rozmowy kontrolowane i Alternatywy.
Ehhh, Miećka, Miećka :(
@Poludnik20: W tym serialu też była pewna ewolucja jej postaci. Najpierw była energiczną mundurową, pionierką, by na koniec pokazać nieco ludzkiego oblicza wcielając się niejako w rolę matki dla małej Anulki i próbując mimo wszystko zawalczyć o siebie i swoje pragnienia, a nie tylko o to, by "Mundiego" w związku
@fux0cit: Eee, noszone