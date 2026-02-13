Dino przechodzi do ofensywy i żąda usunięcia krytycznych wpisów
Zarząd Dino ignoruje zaproszenia do rozmów oraz nie przystąpił do rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, za to dopatrzył się "naruszenie dóbr osobistych spółki" w krytycznych wpisach, które ostatnio przelały się przez internet i żąda ich usunięcia XDNeobychno
Komentarze (19)
xDDDDDD nawet mi was nie żal
szkoda że nie zarejestrowali Kościoła Świętego Dino to by mogli jeszcze dodać obrazę uczuć religijnych