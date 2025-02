Jak się nie da od frontu to od tyłu, aby dać dopłaty... Zobaczcie ile korzyści ma rząd:

1. Wsparcie dobrodziei za dofinansowanie swojej struktury partyjnej i za donacje za wybory.

2. Wyższe wskaźniki PKB - budownictwo ma silne powiązania z innymi branżami (efekt mnożnikowy), pozycja w PKB produkcja budowlano-montażowa. Ok. ale dochodzi do systemowej kartelizacji przy obniżaniu podaży mieszkań. To rodzaj korupcji.

3. PKB wyżej = możliwości zaciągania kredytów i lepsze wskaźniki makro na papierze