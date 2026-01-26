Tutaj przykład Lidla który okrada OPa
Ciekawe czy można zgłosić oszustwo w takim przypadku? ( ͡° ᴥ ͡°)
@lentilek: Lidl jest współwłaścicielem i współtwórcą jednego z oficjalnych operatorów systemu kaucyjnego w Polsce. Działa on pod nazwą OK Operator Kaucyjny S.A.
Jak sklep nie wypłaca pełnej kaucji, możesz sobie zgłaszać reklamację.
Bo w tym kraju nieważne jest CO się robi - tylko KTO to robi. Stare dobre wzorce - osoba lub rodzina stanu wyższego może więcej. Ktoś się jeszcze łudził że na tym świecie jest sprawiedliwość i praworządność, a my nie jesteśmy bydłem?
Im dłużej żyję - tym mocniej utwierdzam się we wniosku że ten świat nic się kuźwa nie zmienia. Nie tylko w ostatnich latach, ale praktycznie od początku
Oskubali faceta na 8 zł!
@Drzepetto: najlepszy komentarz, i tak to bedzie działać. Kto normalny nosi śmieci w nienaruszonym stanie? Zaraz się jakaś etykietka zerwie
Kto normalny stoi pod automatem i oddaje butelki pojedynczo zeby dostać kupon na świstku?
@stefan_1971: Lotto jest lewackie. Dla was tylko rosyjska ruletka. Mogę przewidzieć jej wynik dla Ciebie. Jakieś 16.6% szans na 'wygraną'.
wzywać kierownika sklepu do pisemnego wyjasnienia?
wzywać policje/straż miejską do spisania notatki służbowej?
pod które ministerstwo to podchodzi? uokik? ministerstwo środowiska? inspekcje handlu?
Nie dlatego że nie dałbym rady tego oddać z jakiegoś powodu - system taki ma prawo działać. Ale puszki które i tak mogłeś zgnieść a w śmieciach były surowcem? Wrzucanie niezgniecionych plastików pojedynczo? Niedziałające automaty? Latanie później z kuponem na paragonie? Śmiecenie planety dodatkowymi paragonami? I jeszcze jak