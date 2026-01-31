Psy zagryzły kierowcę w lesie pod Zieloną Górą. Prokuratura przekazuje nowe info
Areszt został przedłużony na kolejne trzy miesiące. Mam wrażenie, że sprawa w mediach trochę przycichła. Może mały wykop efekt?sajmonm
Komentarze (104)
@KusanagiNoTsurugi: Uśpione? Pierwszy patrol policji powinien mieć prawo je zastrzelić
@Cztero0404: Policja to przyjeżdżała postrzelać na strzelnicę właściciela tych psów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie wiem, nie jeden nazwałby mnie obrońcą zwierząt, ale takie psy juz są stracone, praca z behawiorysta aby je "wyprostować" to długie miesiące jak nie lata, a takze koszty(godzina pracy ze specjalista to nie mniej niz 100zl w
@kasza332: jeżeli jest za to placone i dostają pieniądze na utrzymanie psów pod obserwacją to brzmi jak idealny plan na zarobek xD
@kasza332: Psie "mamusie" pewnie tak. One mają sprane mózgi.
dlaczego tylko właściciel psów został zatrzymany/ma zarzuty?
Przecież w ukrywanie wcześniejszych ataków tej watahy
było zamieszanych kilka osób.. .
Jeśli pies jest agresywny to tym bardziej nie spuszczaj go ze smyczy.
Troszkę wyobraźni.
PS. Pamiętajcie także sprzątać po psach a jeżeli tak ciężko to k---a nie kupuj psa!
Szanujmy się nawzajem!
Ja nie wiem, po hooj przepalać czas i pieniądze na zastanawianie się nad tym czy pieski które prawie zeżarły na żywca rosłego chłopa, są pierdoollnięte czy nie.... Nawet jak te kundle są niewinne - to nie są ludzmi, a są bezpośrednią przyczyną śmierci człowieka, i powinny być odstrzelone - choćby dla zasady, oraz tego żeby rodzina
Co za absurd. Jak niedźwiedź w lesie, w którym żyje zaatakuje człowieka to może zostać odstrzelony. A psy atakują kogo popadnie i nic nie można z nimi zrobić.
Ale skoro zwierzaki to nie są żadne bambinistyczne maskotki – czemu aktywiści prozwierzęcy tak je traktują?! I choć sami nie postulują jakichś odklejonych restrykcji na trzymanie/hodowlę psów ponad np. 10 kg - to z miłośnikami petard P2/P3 za pomocą przepisów chcą się rozprawić "raz na zawsze" ヽ
@wygolony_libek-97: Peron ci odjechał
Z psami będą się patyczkować jak z imigrantami.