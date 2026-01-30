Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
28 listopada 2024 r. mieszkanka wsi Sieniczno (woj. małopolskie) Dorota Bejgier poszła po swoją córkę do szkoły. nie dajmy zapomnieć! sprawczyni nadal na wolnościKolorowyWielkiSwiatPolski
* Kto dzwonił na 112? Z relacji wynika, że to nie prokurator Magdalena Z. wezwała pomoc. Pod numer alarmowy dzwonili świadkowie, podczas gdy sprawczyni miała w tym czasie zajmować się... wykonywaniem innych telefonów.
* "Szybki telefon do koleżanki": Pojawiły się sugestie, że jeden z pierwszych telefonów trafił do osoby z kręgu zawodowego sprawczyni. Potwierdzałby to fakt, że inni prokuratorzy z jej jednostki pojawili się
Jeśli...