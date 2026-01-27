W latach 90 było mega bezrobocie.

Kto miał pracę wygrywał życie.

Janusze to cynicznie wykorzystywali i ówczesne standardy przetrwały po dziś dzień.

Młody w jakimś dużym mieście ma wybór, Krysia zrobiłaby wszystko byle dotrwać do emerytury, bo kto w tym wieku ją zatrudni i gdzie?

To nie jest śmieszne. Znam wiele osób którym do emerytury brakuje te 5-8 lat - i robią wszystko czego chce Janusz.