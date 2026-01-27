20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
Krystyna Lisicka przez 20 lat pracowała przy taśmie produkcyjnej w zakładzie Partners w Rawie Mazowieckiej. Na dwie zmiany, od samego świtu. Mimo to, przez cały ten czas pozostawała na umowie-zleceniu, bez prawa do chorobowego czy premii. Aż dostała w pracy zawału, a firma nie przedłużyła z nią umowkinga-debiec
Komentarze (105)
Szkoda że żyjemy w gównokraju i ten wspaniały zakład nie dostanie kary w wysokości 4mln zł za robienie pracowników i państwa w c---a.
Wychodzi na to że jeden właściciel miał dwie agencje i obie były podpisane z tą firmą. Przerzucał sobie Panią co 18 miesięcy.
A klient też dobry, mają kobietę co zna pracę od x lat, zamiast sobie ja zatrudnić to kombinują.
Robotnik tak naprawdę zapierrdala w Agencji Pracy Tymczasowej, a w firmie-matce mają wyjebbane na ZUSy, srusy, ... i finalnie Tego Robotnika.
Cały szwindel polega na tym że w razie L4, albo innych zwolnień, zusowskich kosztów - agencja pracy bierze to na siebie
@3majmipiwo: wyjaśnisz jak dymali? Opisz ten mechanizm.
Kto miał pracę wygrywał życie.
Janusze to cynicznie wykorzystywali i ówczesne standardy przetrwały po dziś dzień.
Młody w jakimś dużym mieście ma wybór, Krysia zrobiłaby wszystko byle dotrwać do emerytury, bo kto w tym wieku ją zatrudni i gdzie?
To nie jest śmieszne. Znam wiele osób którym do emerytury brakuje te 5-8 lat - i robią wszystko czego chce Janusz.
W nagrodę po nim też będziesz orał po 12h na zleceniu przy niskich wycenach Nfz, ale jak przerobisz 400 godzin to chociaż jakieś pieniądze wpadną ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Mr_Wolf: Bzdury.
Po pierwsze, mowa o małym miasteczku powiatowym, nie dużym wojewódzkim.
Po drugie, w powiatowych ciężko w ogóle znaleźć pracę a co dopiero żeby dostać UOP.
Po trzecie, co ma taka Pani Krysia zrobić, przebranżowić się na elektryka
@KtosKtoSamNieWiesz: Hahaha - sorry ale nie mogę przestać się śmiać. Baranie - w ogóle nie zrozumiałeś (podejrzewam) wysrywu Głupiej Inteligencji. Pomijam, że to kompletne brednie bo jest właśnie na odwrót.