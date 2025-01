Jakby P2050 poszła sama do wyborów to nie musielibyśmy sie teraz użerać z tym rakiem. Czym się to skończyło? Praktycznie już nie mają szans na kolejną kadencję i wchłonie ich tusk, a PSL dogada się z każdym, no bo co za różnica, przecież oni byli nawet w koalicji z Millerem i Oleksym, a teraz będą coś bredzić o swiatopoglądzie xD.