Widzę że w okolicy Wrocławia królują Siechnice i Długołęka.

Wiecie jakie mają cechy charakterystyczne?

Jeszcze do niedawna były to zupełne wioski z 4 mieszkańcami, a od niedawna zaczęło się tam budować masę domów i mieszkań, dużych mieszkań bo to już pod miastem, więc taniej.

Wiecie kto do takich miejsc się przeprowadza? Rodziny z dziećmi lub rodziny co planują dzieci.

MOgliby to zawęzić jeszcze bardziej do dzielnicy albo do ulicy i wyszłoby, że Pokaż całość