Uwaga, wiadomość z ostatniej chwili. Niektóre choroby rozwijają się podstępnie, a są śmiertelne. To nie jest tak, że medycyna ma wszystko rozpoznać od pierwszego strzału, zawsze, u każdego. Niestety, szpital nie jest z gumy i jak pacjent ma objawy infekcji, to wysyła się go najpierw do POZ. Nie wiemy, ile to wszystko trwało i czy objawy, po których drugi lekarz był taki pewny zapalenia mięśnia sercowego, nie pojawiły się w między czasie.