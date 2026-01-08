Wypadek na A1. Świadek opisał dramatyczne chwile i wołanie imienia dziecka
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadkugarys2
To jest ciekawy wątek do zbadania. Czyli już wiemy po co Sebix i jego kolesie gdzieś dzwonili zaraz po wypadku.
W czasie gdy świadkowie próbowali ratować ludzi w płonącym samochodzie, tamci załatwiali sobie policjantów którzy mieli zamieść sprawę pod dywan.
Najgorsze, że śledztwo przeciw tym policjantom zostało umorzone:
https://wykop.pl/link/7515423/prokuratura-umorzyla-sledztwo-w-sprawie-niezatrzymania-sebastiana-m
https://wykop.pl/link/7848521/rodzina-majtczaka-oplacila-ucieczke-do-dubaju-sledztwo-zamkniete
Czyli w Polsce policja może tuszować przestępstwa bez konsekwencji.
– Niech nam ktoś pomoże.
Jakoś byłem przekonany, że Sebastian zabił wszystkich już po uderzeniu w ich samochód i w samochodzie spaliły się już tylko ciała. Smutne jest to, że niestety przynajmniej jedna z osób przeżyła uderzenie i spłonęła żywcem :( . Mam tylko nadzieję, że dziecko umarło już w momencie uderzania w ich samochód.
W tej
"Niestety", dzieci w samochodzie są najlepiej zabezpieczone i jeżeli ktoś ma przeżyć uderzenie, to właśnie one (╥﹏╥)
@Serghio: od tlenku węgla to się umiera jak się mieszkanie sąsiada pali albo drugi koniec hali towarowej z której uciekasz w dymie, nie kiedy źrodło żywego ognia jest metr-metry od ciebie
Ma tupet gnida.
@Ovis_aries: Uczciwe byłoby: przyznanie się do winy i poniesienie konsekwencji, a nie ucieczka z kraju i teraz próba uniknięcia odpowiedzialności poprzez np. próbowanie forsowania tezy że ofiara kierująca Kią zawiniła
Proces pozwala oskarżonemu się bronić, ale uczciwość i sprawiedliwość będzie dopiero jak spędzi długie lata w celi, nie teraz
Nie czuje żadnej skruchy ani wyrzutów sumienia. Zamiast siedzieć na sali sądowej ze
@PytanieZaPytaniem: Jak skończą sądzić i wydadzą wyrok, to cały areszt wrzucą na poczet kary i elo cześć. Sebek znowu będzie mógł sobie grać NFS na ulicach, nawet jeśli zabiorą mu uprawnienia.
@moronic-puma: ten upragniony niestety nigdy