Naprawdę nie mam nic przeciwko równouprawnieniu płci. Trzeba jednak mieć świadomość, że równouprawnienie to nie są przywileje, a obowiązki. Powinno się wprowadzić równouprawnienie w wieku emerytalnym, żeby i mężczyźni mogli przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a nie 65. Parytety na stanowiskach również robolskich, a nie tylko kierowniczych. Równouprawnienie w wyrokach. Równouprawnienie w sądach rodzinnych. Gdzie to wszystko jest ja się pytam? Mamy do cholery XXI wiek, a u nas jak Pokaż całość