W dyskryminującym chłopców programie 49 z 53 odrzuconych uczniów byli chłopcy
W Gminie Pszczyna w programie dofinansowanym przez Unię Europejską Edukacyjny maraton kompetencji stosowano kryterium punktowe oparte na płci. Dane pokazują, że mimo mniejszej liczby aplikujących chłopców, to oni stanowili zdecydowaną większość wśród odrzuconych kandydatów.Cimcirimcipiririri
Komentarze (39)
Bardzo dobrze, trzeba jak najbardziej uprzykrzyć życie kolorowej ferajnie aktywistów którzy znaleźli się w urzędzie.
@Milegodniawszystkim: Zgadza się. Ale to nie znaczy że reszta ma się pogodzić z byciem obywatelem drugiej kategorii. I tak się dziwię że ten temat jest tak rzadko podejmowany i połowa populacji siedzi cicho będąc traktowana w ten sposób.
i tu:
https://pobierz.pless.pl/2025/12/edukacyjny_maraton_kompetencji_regulamin.pdf
oraz broszura informacyjna:
https://sp1pszczyna.pl/wp-content/uploads/2025/09/Edukacyjny_Maraton_Kompetencji_-_broszura_informacyjna_.pdf
