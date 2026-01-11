Mirki, pomożemy chłopaczkowi? Robimy wykopefekt?
Młody ma raka i kilka innych chorób. Dajmy po zecie, niech coś się ruszy.kidi1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Młody ma raka i kilka innych chorób. Dajmy po zecie, niech coś się ruszy.kidi1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (68)
najlepsze
Zbierają na dojazdy, a nie na "terapię eksperymentalna w USA/Izraelu".
//Poyabane jest to, że musimy zrzutkę robić bo państwo nie ma kasy. A lekarze po 2mln/rok mogą zarobić :/
poza tym to nie kasa na leczenie tylko na pomoc finansową, głównie na dojazdy.
Chlopak jest leczony normalnie przecież.
Komentarz usunięty przez autora
Warto pomagać bo kiedyś może sami będziemy potrzebować pomocy.