Jak znana firma AbCar oszukała klienta na 60 tysięcy euro
Posty znikają z prędkością światła - firma zgłasza gdzie się da. Cały opis wałku w poście kllientaokoboji
Ktoś zglasza ten post jako niedozwolony na FB (ciekawe kto🤔) dlatego czytaj szybko zanim znowu usuną
Chcę podzielić się swoją historią z Abcar, firmą prowadzoną przez Tomasza Burdziakowskiego, znanego w sieci jako „wujek Tomek z YouTube”.
Byłem jego fanem od czasów, kiedy razem z Patrykiem Mikiciukiem robili „polskie Porsche”. Oglądałem filmy, wierzyłem w narrację o pasji, jakości i robieniu rzeczy „z sercem”. Nosiłem koszulkę z polskim Porsche 🤣
Piszę to ku przestrodze,
@okoboji: Podpisana była w ogóle jakaś umowa? "Właściciel" twierdzi, że nie dostał dokumentów itp. Później to auto sprzedano. To był właścicielem czy przelał darowiznę na konto sprzedawcy? xD Nie to żeby się przywalał ale chciałbym zrozumieć co tu się stało. ¯\(ツ)/¯
I nie, nie jest to usprawiedliwianie oszustów, tylko stwierdzanie faktu - skoro istnieje podaż frajerstwa i łatwowierności, oszuści tym będą gospodarować. Jakby ludzie się popukali w
Podpisywali sie tez, ze produkowali Bentleye jednak jakos na zadnych targach nie bylo wspomniane o tym, ze to abcar tylko inna firma
No w sumie to ciekawe, jak reklama i pozerstwo odstają od realiów, jak ludzie są pazerni i bez honoru. No i że w tak małym środowisku można robić takie wały. Okazuje się że nieważne czy zapyziały komis, czy wielka sławna firma specjalistyczna, zawsze trzeba mieć oczy z tyłu głowy, nic na gębę, wszystko sprawdzać po 3 razy.
Przecież wszystkie te serie Mikicuka polegają na kupnie jak największego gruza, wkładanie w niego mase hajsu od wpłacających frajerów i robienie krzykliwych nagłówków na YouTube i innych mediach celem kręcenia dramy i wyświetleń.
Nie chce mi się wierzyć, że facet żyjący od lat w tej branży, wydaje się że pasjonat tak po prostu kupuję gruza po ciemku przy drodze w Pierdziszewie Dolnym i
