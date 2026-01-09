Ciężarnej na Madalińskiego podano maskę z tlenem. W środku był inny gaz - zmarła
Kobieta zdrowa i w pełni sił zgłosiła się w połowie grudnia na drobny zabieg związany z ciążą. Za dwa miesiące miała rodzić.bartisz89
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 191
- Odpowiedz
Kobieta zdrowa i w pełni sił zgłosiła się w połowie grudnia na drobny zabieg związany z ciążą. Za dwa miesiące miała rodzić.bartisz89
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (191)
najlepsze
https://uwaga.tvn.pl/reportaze/czy-19-letniego-olka-mozna-bylo-uratowac-dla-mnie-wygladalo-to-jak-tortury-st8834621
Dyrektorka szpitala zamiast usunąć patusów-ratowników (i lekarza) z pracy, do czego jest uprawniona, tłumaczy się że nie podjęła działań w tym kierunku bo czeka na ustalenia prokuratury xD szpital ma własne nagrania z karetki, wszystko jest podane jak na tacy ale dyrekcja olewa temat dopóki ktoś ich nie zmusi do zwolnienia.
W normalnej pracy jakbyś torturował i doprowadził do śmierci klienta to zostałbyś zwolniony
Owszem używa się różnych innych gazów w butlach - choćby tego rozsmieszającego do znieczuleń, azot (ciekły) do zabiegów kriogenicznych i pewnie jeszcze jakies inne.
Ale to też wszystko ma inne gwinty (na butli), inne reduktory.
W sumie do samego końca powinny być niekompatybilne szybkozłączki.
Oczywiście może się zdarzyć że gdzieś
@damch: Tu jeszcze jedna możliwość jaką widzę to podtlenek azotu, który wymaga wymieszania z tlenem (sam nie jest gazem oddechowym).
Jeśli tu doszło do awarii czy błędu który skutkował długim oddychaniem wysokim stężeniem N2O, to mogłoby być przyczyną
@hellfirehe: Mnie też to zastanawia, z tego co przeczytałem zasady budowy przyłączy gazowych są takie, aby wykluczyć pomyłkę cyt.:
"1. Kodowanie mechaniczne (Gazospecyficzność): Każde gniazdo i odpowiadający mu wtyk posiadają unikalny profil mechaniczny. Oznacza to, że fizycznie niemożliwe jest wpięcie wtyku tlenowego do gniazda z podtlenkiem azotu lub
W Czeciej RP oczywiście zamiecione. Nie wiadomo kto ani co podał. Nawet łowcy skór wrócili do zawodu i nikt nie widzi przeciwwskazań. To państwo to nieśmieszna parodia, groteska.
Za to szarak ma zawsze surowo odpowiedzieć za swój czyn. Na tym polega praworządność. G@wno lex sed lex. Nieznajomość prawa szkodzi. I najlepszy rodzynek -
@MiKeyCo:
czy ty i plusujacy twoj komentarz przeczytali artykul?
@MiKeyCo: Ale to nie był pojemnik, zazwyczaj masz centralne rozprowadzenie tlenu i w tym przypadku po remoncie też podtlenku azotu. Zawinił ten co podbił pieczątkę pod instalacją i ten, co podbił pieczątkę pod homologacją monitora, który nie zaalarmował, że to co
Wałkuje się to na studiach, wałkuje się to w szpitalu.
Na studiach medycznych pierwszy egzamin pierwsza wejściówka: jeżeli jest błąd ortograficzny to dostajesz zero punktów, bo na medycynie nie ma czegoś takiego jak dysortografia.
Są leki które brzmią identycznie.
Albo