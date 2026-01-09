Dziwne bardzo, bo szpitale zazwyczaj instalację tlenową mają w ścianach, a nie sądzę żeby to tam pojawił się jakiś gaz nie oddechowy.



Owszem używa się różnych innych gazów w butlach - choćby tego rozsmieszającego do znieczuleń, azot (ciekły) do zabiegów kriogenicznych i pewnie jeszcze jakies inne.

Ale to też wszystko ma inne gwinty (na butli), inne reduktory.

W sumie do samego końca powinny być niekompatybilne szybkozłączki.

Oczywiście może się zdarzyć że gdzieś