Poziom obecnej matury z matematyki to kpina. Proponuję aby poziom trudności matury cofnąć do poziomu z lat 80-90, do tego podwyższyć poziom powyżej którego tę maturę się zdaje (teraz jest to 30/100, wróćmy do 51/100 albo i więcej). Nie wszyscy muszą maturę zdać, co więcej gdy będzie ją zdawało max 70% to zacznie ona mieć z powrotem znaczenie. Dzisiaj puszcza się debili nierozumiejących słowa pisanego na studia. Warto spojrzeć na kraje, gdzie Pokaż całość