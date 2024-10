Ja w zasadzie lepszy kontakt mam jak z nimi nie mieszkam :d

W sensie jak się u nich siedziało to się było przytłoczony rodzicami, ale jak się wyprowadziłem i nie muszę z nimi spędzać czasu, a mogę to jakoś inaczej. Czasem sobie z nimi pojadę, czy to na inscenizacje pod Grunwaldem lub na mazury. Nigdy nie miałem na to ochoty jak byłem w domu.