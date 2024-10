Teatr dla gawiedzi. A najlepsze jest to, że jak widać po komentarzach - działa.



Sam artykuł też dobry. Tytuł mówi "Prokuratura zabezpieczyła majątek", potem czytamy, że w sumie to dopiero "prokuratorzy wydali postanowienie dotyczące zabezpieczenia".



A co do samych zarzutów dla rodziny, to "nie podlega karze sprawca, który ukrywa osobę najbliższą" i sprawa zamknięta.



Ale gawiedź przeczyta tylko tytuł znaleziska i już pieje z zachwytu, że kolesia dojechali.