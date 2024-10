Jak coś działa dobrze to musi przyjść pan urzędnik i to zepsuć. Dzìękujemy panie Tusk.

Pokaż całość

Dla jednej osoby działa dobrze dla innej nie, zależy jak na to patrzeć. Ty parkując na czyjejś posesji odbierając paczkę pewnie nie narzekasz, ale jakby ktoś tak robił na twojej to byś zapewne zdanie zmienił.Jak się nie ma pod oknem hałasującego paczkomatu to jest dobrze, gorzej gdy się ma, to wtedy zmienia się