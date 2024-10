Gdyby ten człowiek startował na prezydenta to żodyn nie jest w stanie mu podskoczyć, aczkolwiek polityka to świat poniżej godności dla tak wyjątkowej osoby, na pewno by został w coś umoczony, oglupiony w oczach społeczeństwa i wkręcony w jałowe dyskusję typu alko tupki czy inne zastępcze tematy... I dlatego właśnie w Polsce nic się nie zmieni ludzie dobrzy tylko rządzący do du.y ... Polska nie ma prawa się rozwijać nikomu to nie Pokaż całość