Ostatnio książulo był w biednych Kielcach na kebabach i ceny wyższe niż w Warszawie. Ludzie oszaleli po jednej i po drugiej stronie. Każdy polski przedsiębiorca postanowił zarabiać tyle co jego odpowiednik w Niemczech, bo dlaczego niby nie? tylko problem jest taki, że nie chce płacić pracownikom co jego odpowiednik w Niemczech. Mam wrażenie, że oglądamy walkę przedsiębiorców jeden podniesie ceny, to drugi przedsiębiorca kupi z uśmiechem i też u siebie podniesie ceny