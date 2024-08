Można posmarować, wtedy mniej boli. Kogoś to dziwi? Praktycznie na każdym kroku nas dymają. Kredyty, żywność, energia, paliwo, obietnice wyborcze i nawet kubki z korporacji a obywatele jeszcze są z tego zadowoleni co pokazują wybory. Od wielu lat rządy działają na korzyść korporacji a nie na korzyść obywatela i to praktycznie we wszystkim. Dla nas są tylko zakazy nakazy i koszty, broń boże powiedzieć podatki, to są opłaty aby żyło się lepiej.