Człowiek zrobiony selekcjonerem można powiedzieć w głosowaniu powszechnym bo każdy go widział na tym stanowisku.



Jego kadencja to dowód że czasami nie należy słuchać ludu gdyż lud się nie zna, to była tragedia a słynny mecz z Czechami to jedna z bardziej spektakularnych klap.



Trener klubowy z sukcesami, selekcjoner bardzo słaby.



Potem jeszcze pamiętam jak na Wiśle przygłupy go bluzgaly mimo że robił niezłe wyniki, całe sektory patologii śpiewały uradowane "Smuda cwel". Pokaż całość