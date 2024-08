Dzisiaj Kasia dostała rekompensatę za prawdopodobnie stracony przez kraksę medal z Igrzysk we Francji. Na igrzyskach we Francji straciła dużo czasu przez kraksę innych zawodniczek przed sobą.Również we Francji na TdF Kobiet, na które pojechała prosto z Igrzysk zyskała trochę czasu przez kraksę swoich przeciwniczek tym razem za sobą :)