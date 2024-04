Co Wy sie tak uparliscie na to cale zamieszanie z 0%. Nie po to sie sypalo hajsem na kampanie wyborcze politykow zeby teraz nie odcinac kuponow. Jest duzy tort publicznych pieniedzy do pokrojenia, trzeba sie zastanowic jak to sprawnie podzielic miedzy partie a firmy. A tu sie wyborcy wpie…. Tzn burza.