Sprawdziłem jak to wygląda w praktyce. Przy okazji wyszedł mega paradoks, wychodzi na to że rodzina zarabiająca 30k netto z dwójką dzieci dostanie większe dopłaty niż młoda para bez dzieci zarabiająca 18k netto.

Bartosz Turek najpierw twierdzi, że osoby z dużymi, dużo ponad przeciętne dochody nie dostaną dopłąt do kredytów, jak go ludzie wyjaśniają że na dopłaty wg obecnego projektu załapią się osoby z Warszawy zarabiające 30k netto to twierdzi że nawet jeśli coś dostaną to mało a tak w ogóle to pewnie nawet nie będzie im się chciało składać wniosków o dofinansowanie bo to dla nich dotkliwy obowiązek XD