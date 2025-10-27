Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
ZMIANA CZASU TO TOTALNA GŁUPOTA! Dość zmiany czasu, czas letni na stałe! Kiedyś człowiek kierował się naturalnym rytmem dnia i nocy. Wstawał, gdy słońce dotykało horyzontu, i kładł się spać, gdy światło gasło na niebie. Żył w zgodzie z przyrodą, z jej pulsującym rytmem, który mówił:
Co roku ta sama śpiewka o zniesienie zmiany czasu i co roku status quo wygrywa.
Za to z zimowym w lato wschód słońca byłby o 03:30, a zachód słońca o 19:53
Faktycznie jak ktoś chodzi spać z kurami to jak najbardziej ok.
Dla porównania w Hiszpanii mają te same
@JakubKKKKKK: nie ma czegoś takiego jak "czas naturalny". Skąd wy te bzdurki bierzecie?
@empee: +24 XD
Bo kiedyś nie było zegarów, a nawet jak już były to nie każdy mógł sobie pozwolić na taki luksus.
A szczerze mówiąc jak mam cały czas żyć według czasu zimowego to dziękuję bardzo. Lubię jak nie jest ciemno o 15:45 zimą i o 21:00 latem