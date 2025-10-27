Kiedyś człowiek kierował się naturalnym rytmem dnia i nocy. Wstawał, gdy słońce dotykało horyzontu, i kładł się spać, gdy światło gasło na niebie.

Bo kiedyś nie było zegarów, a nawet jak już były to nie każdy mógł sobie pozwolić na taki luksus.A szczerze mówiąc jak mam cały czas żyć według czasu zimowego to dziękuję bardzo. Lubię jak nie jest ciemno o 15:45 zimą i o 21:00 latem