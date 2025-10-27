Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
Przygarnięty ze schronsika Amstaf pogryzł 2,5 letnie dziecko, przeszczep skóry.mindy-moo
61
Komentarze (61)
najlepsze
Może kolejna ofiara będzie miała więcej odwagi.
- O dobrodzieju łaskawy!
Nie no, wiadomo jak brama jest otwarta to piesek grzecznie będzie siedział, większość by tak zrobiła xD
O postawie matki to szkoda nawet pisac. Jak dzieciak podrosnie i wpadnie pod samochod (oby nie) to raszpla powie, ze OK a poza tym lampa sie w aucie stlukla. Ale dno
1. Bierzesz psa z grupy ras agresywnych ze schroniska,
2. idziesz z nim do znajomej która ma 2.5roczne dziecko,
3. zostawiają to dziecko z tym psem- widocznie oboje nie widzą tutaj nic złego.
Wszystko na swoim miejscu, nic się nie stało, dzień jak co dzień XD
@zassijt0: czytales artykul?
Makało i po makale
Ile jeszcze do k###y nędzy ? Rodzice z pociechami i właściciele psów ras nie wykazujących oznak agresji muszą chodzić zesrani na spacerach i rozglądać się wokół na wiecznej czujce, bo p###a trzyma mordercze psy.