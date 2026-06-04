Ranking polskiego Open Source
14 lat temu zrobiłem ranking użytkowników GH i weszło na główną. Teraz to zreaktywowałem w dużo lepszej formie, będę wdzięczny za wykop. Szczegóły w komentarzu.bylem_bordo
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14 lat temu zrobiłem ranking użytkowników GH i weszło na główną. Teraz to zreaktywowałem w dużo lepszej formie, będę wdzięczny za wykop. Szczegóły w komentarzu.bylem_bordo
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Komentarze (14)
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Czasem zdarza się, że jakieś repozytorium w czołówce (licząc gwiazdki) nie jest programem ani biblioteką, tylko jakimś np. zbiorem artykułów. Dlatego jest też sekcja Języki, gdzie można zobaczyć rankingi dla poszczególnych języków programowania. Dodałem też sekcje pakiety