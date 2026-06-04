Ranking obejmuje ponad 27000 programistów, ponad 3081 organizacji oraz prawie 18000 repozytoriów powyżej 5 gwiazdek. Dane pochodzą w przeważającej większości z Github - Gitlab i Codeberg niestety nie umożliwiają wyszukiwania po lokalizacji. Aktualizacja raz w miesiącu.



Czasem zdarza się, że jakieś repozytorium w czołówce (licząc gwiazdki) nie jest programem ani biblioteką, tylko jakimś np. zbiorem artykułów. Dlatego jest też sekcja Języki, gdzie można zobaczyć rankingi dla poszczególnych języków programowania. Dodałem też sekcje pakiety Pokaż całość