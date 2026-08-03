Tylko ja to wiem, ty to wiesz i przeciętny wykopek to wie że wiek emerytalny należy zrównać bo:

a)kobiety już nie rodzą dzieci

b)nawet jak rodzą, to i tak żyją dłużej od mężczyzn, co sprawia że rodzenie i wychowywanie dzieci nie ma nic wspólnego ze zmęczeniem organizmu, w przeciwieństwie do CIĘŻKIEJ FIZYCZNEJ PRACY którą z reguły wykonują męzczyźni

c)kobiety mają zaniżone emerytury, i o ile właśnie po to powstała renta wdowia i możliwość przejęcia emerytury Pokaż całość