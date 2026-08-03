Co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa emerytury. Pora na zrównanie wieku?
Zmiana wieku, w którym Polacy mogą przejść na emeryturę to temat, który co jakiś czas powraca na agendę debaty publicznej niczym bumerang. Kontrowersje budzą pomysły jego podwyższenia. A co gdyby został on obniżony? Nie dla wszystkich jednak, ale jedynie dla mężczyzn, którzy od lat w Polsce są wyraźFXMAG
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Komentarze (26)
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Całe to "ministerstwo równości" to splunięcie ludziom w twarz.
a)kobiety już nie rodzą dzieci
b)nawet jak rodzą, to i tak żyją dłużej od mężczyzn, co sprawia że rodzenie i wychowywanie dzieci nie ma nic wspólnego ze zmęczeniem organizmu, w przeciwieństwie do CIĘŻKIEJ FIZYCZNEJ PRACY którą z reguły wykonują męzczyźni
c)kobiety mają zaniżone emerytury, i o ile właśnie po to powstała renta wdowia i możliwość przejęcia emerytury
Jeżeli bycie kobietą wpływa na aspekt praw to może i obowiązki powinny mieć większe? Np jak kobieta nie urodzi dwójki dzieci do 35 roku życia to dodatkowy 10% podatek dochodowy.
Znieśmy w ogóle wiek emerytalny i po prostu wypłacajmy emerytury bazując na latach składkowych i zgromadzonym kapitale?
Chcesz przejść na emeryturę w wieku 40 lat? OK, ale dostaniesz 123PLN miesięcznie.
Chcesz pracować do 65, 70 roku? OK, dostaniesz odpowiednio więcej.