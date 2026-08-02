W Polsce jak w lesie. W restauracjach jednak nie będzie nawet szklanki kranówy
Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo, Ministerstwo Klimatu wycofało się z projektu, który zapewniał darmowe pół litra wody na osobe. 10 zł za wodę a jak nie to wypad.Kagernak
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Komentarze (168)
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Ale widać ludziom to nie przeszkadza i lubią wydać 10 zł na butelkę mineralnej jedząc schabowego za 40 zł. Polskie gastro już dawno oderwało się od rzeczywistości.
O co chodzi: spójrzcie na ceny picia. Cisowianka Classic 0,7l - 21 złotych. Sprawdziłem ile taka woda kosztuje w szklanych butelkach (innych chyba nie ma, w końcu to jest "classic" :P) - wychodzi 4,50 zł za butelkę. Czyli restauracja sprzedaje każdą butelką z gigantyczną przebitką.
A tutaj butelki były trzy - gdyby każdą zastąpić wodą z kranu, to by jaśnie pan restaurator musiał zwinąć interes xD
@I_Will_Never_Forget: nigdy nie piłem wody w restauracji. Nikt nigdy mnie do tego nie zmusiał. Coś kręcisz kolego symatyczny
A co do napiwków w Japonii to absolutnie nie róbcie tak, tam jest to nieakceptowalne i tylko wywołujecie stres i
https://wykop.pl/wpis/87166279/na-grupie-dla-turystow-ktos-wrzucil-paragon-z-pyta#298328221
Najdrożej jak biedak robak chce poczuć się luksusowo, idzie do dobrej knajpy a potem ma srake że mu za drogo wyszło xD
@Chris_Karczynski: gdyby knajpy nie liczyły 30pln za litrowy dzbanek kranówki, to takie regulacje nie były by potrzebne, niestety chciwość wygrywa i restauratorzy nie mają problemów sprzedawać alkoholu i jednocześnie liczyć tyle za wode, ktorej szklanka kosztuje pare tysięcznych części grosza, przy okazji wystawiając miseczki z wodą dla psów, żeby pokazać, jacy to oni nie są fajni.
Szkoda, że nie liczą za wypożyczenie sztućców czy
Z drugiej strony, w Polsce jestem pewien, że w 98% by to była zwykła woda z kranu. Ja nie chcę nawet wielce narzekać na taką wodę, ale i tak pewnie wiekszośc osob by nie ruszyła tej wody.
@rockin: łajej biedny cieciembiorca zesra się pod siebie jakby musiał dać dzbanek wody
To ta reszta dań jak za darmo wychodzi.
Ale pies dla Polaka to coś więcej niż zwierzę to obcowanie z najwyższym
Ale stolowanie sie w restauracjach ma pewne zalety. Ostatnie kilka lat, gdy jeszcze pracowalem to jadlem wylacznie w restauracjach.
Po prostu taka byla sytuacja. Nawet nie mialem zadnych naczyn do gotowania w domu( ͡º ͜ʖ͡º)
a potem będzie pikachuface że pis z brauniarzami wygrał a młodzi zmobilizowani parę lat temu mieli kolejne wybory w pompce
I znowu wjedzie nasza "prawica" i zacznie rozdawać socjale i prezenty z cudzej kiesy xd
Ale największe kretynizmy to akurat przepychają