19-letni kot zabrany sprzed prywatnej posesji został uśpiony przez fundację.
Opiekun chce zgłosić sprawę policji, fundacja zabiera głos.szejset-66
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Opiekun chce zgłosić sprawę policji, fundacja zabiera głos.szejset-66
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Kiedyś z dobrego serca leczyłem za darmo starego kota, wiedziałem że stan terminalny ale jeszcze funkcjinował, więc ok.
Jak fundacji "zażarła" zbiórka, to na Facebooku leciały posty jeszcze miesiąc po jego uśpieniu.
Jak słyszę słowo Fundacja to grzecznie wypraszam i prosze nie wracać.
Dobrze, że to nie była babcia tego faceta, bo też by ją pewnie uśpiły.
Łódzkie pogotowie było "fundacją" zanim to
No chyba że coś przespałem i dresy też już sobie pozakładały "fundacje".
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Na empatii ludzi tną tylko kasy, że szkoda gadać, a zwierzęta wcale nie mają super waruhnków.