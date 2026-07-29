Jakim cudem ci przygłupi faszyści czują "konieczność zabezpieczania" cudzych zwierząt i jakim prawem to państwo z kartonu i gówna na to przyzwala? Jak dresiarz czuje konieczność zabezpieczenia portfela jakiejś staruszki to przychodzi policjant z pałą i każe kłaść się na glebie a jak nie skutkuje to wali po nogach.



No chyba że coś przespałem i dresy też już sobie pozakładały "fundacje".