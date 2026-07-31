Czechy za natychmiastowym zamknięciem strefy Schengen dla Hiszpanii
Premier Czech Andrej Babisz oświadczył, że strefa Schengen powinna zostać natychmiast zamknięta dla Hiszpanii. Kryzys w hiszpańskiej eksklawie Ceuta w Afryce Północnej, do którego doszło po przedostaniu się dziesiątków tysięcy migrantów z Maroka, szef czeskiego rządu określił jako skandal.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (54)
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to raczej oczywiste, że nie powinno się robić obrzydliwej propagandy.
Ci ludzie dostają się tu nielegalnie, łamią prawo = należy ich deportować w poszanowaniu praw obywateli UE.
Schengen musi być zawieszone CAŁE
@RECAPTCHASSIE: No, i jakoś w ciągu ostaniach 24 miesięcy do Hiszpanii przez tą supergranicę i Morze Śródziemne przedostało się ponad 1,5 mln imigrantów z Afryki xD
Obeszli w pół godziny całą Ceutę, zgłodnieli i wrócili xD