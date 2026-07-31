Nikt nie wie że Ceuta i Melilia jak się wjeżdża do kontynentalnej Hiszpanii przeprowadza kontrole graniczne? To są wyjątki strefy Schengen. Zamiast wysłać tam FRONTEx i własne wojska - bo to inwazja, to oni dopieprzają Hiszpanii która ma zatarg z USA a Maroko to przyjaciel USraelA...