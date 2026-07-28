Od wprowadzenia kaucji nie kupiłem ani jednej butelki, ani puszki z kaucją. Kiedyś codziennie piłem wodę z butelki i płaciłem od niej 23% vat. Teraz nalewam wodę z kranu z 8% vat do dzbanka z filtrem. Jestem dumny z tego że t0sk więcej kasy na mnie stracił niż zyskał po wprowadzeniu tego systemu. Wiem że wprowadził to wspólnie p0pis, ale to t0sk teraz rządzi.