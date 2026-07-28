Polacy tracą na systemie kaucyjnym. Ponad 70% pieniędzy nie wróciło do klientów
Wartość kaucji za opakowania wprowadzone na rynek, których dotychczas nie zwrócono, przekroczyła już 650 mln zł. W pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu konsumenci nie odebrali ponad 70 proc. naliczonych kaucji.zwyklychlopakszary
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Komentarze (113)
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@MatkaGracz: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Czyli przenoszą ze śmietnika na śmietnik śmieci (najlepiej jeszcze z posegrowanego). Dziękuję kapitan państwo ¯\(ツ)/¯
A potem jak się taki "opróżnia" przy automacie to ma kilka worków 120litrowych i pcha sztuka po sztuce do pojemnika
A pod spodem facjata pani Hennig-Kloski która tę ustawę wdrożyła do końca
@Rad-X: Nie wiem czy 'taki'. Sam skladam to 'kuwno' do workow w domu i potem jade z 3-4 workami bo mi sie nie chce z mniejszymi ilosciami tam isc. Serio to nie moja wina ze te badziewie nami rzadzace wymislilo taki system.
Trzeba im podziekowac przy wyborach.
Najmniej wygodny jest w tym systemie smród i klejąca się podłoga obok tych automatów a jak ktoś jeszcze trafi na
Tak.
System Kradzieżowy dla niepoznaki nazwany Kaucyjnym działa z efektywnością 70%.
Trwają prace by to ulepszyć gdyż jakby nie patrzeć 30% to są straty.
@roman-jarzyna: sprzątaczka w hotelu czy pociagu pewnie drugą pensje z tego ma¯\(ツ)/¯
@Pawel993: Niech ma, mnie nie kłuje w oczy cudze szczęście.
Wyceniam swój czas i wygodę znacznie wyżej niż 50 gr/puszka, także nie zamierzam pajacować jak sobie ministerstwo środowiska wymyśli akurat.
@moreez: do tego czasu zmienią naklejkę z oznaczeniem że to ta starsza
Ktoś zapomni / wyrzuci do śmieci / nie chce mu się - tracimy hajs, zarabia operator
Jeżeli butelkomaty nie działają, źle naliaczją - tracimy hajs, zarabia operator
Jeżeli dostaniesz bon którego zapomniesz wykorzystać, zgubisz - tracimy hajs, zarabiają sklepy
I