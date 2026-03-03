Groźny wypadek w siłowni, za który nikt nie czuje się odpowiedzialny.
Ćwiczenia, które miały być dla pana Daniela formą rehabilitacji, stały się początkiem koszmaru. Dlaczego nikt nie czuje się odpowiedzialny za wypadek na siłowni?HardWax
@danob99: gdyby nie jego endoproteza, to miałby siniaka na cala nogę, pobolałoby i siłownia by sie wykpiła. W jego wypadku skończyło sue dużo gorzej. A mimo to siłownia i ubezpieczyciel olali go na maksa.
Ckliwa historia
Nie tyrajcie na maxa na siłce (chyba, że jesteście prosami, ale ten fragment wtedy was nie dotyczy). Niektóre ćwiczenia was nie uszkodzą, ale niektóre zrobią to w sekund pięć.
Ale nie słucham.
Cóż, jeżeli źle zapiął drążek to jego wina, jeżeli to wina maszyny to powinien to jakoś udokumentować, np zdjęciem. Imo jeżeli nie ma dowodów to ciężko będzie mu cokolwiek wywalczyć.
Chore jak wszystko w Polsce, jeśli maszyna była nowa, serwisowana a sam facet nic nie majstrował przy niej, i coś takiego się wydarzyło to powinno zadziałać ubezpieczenie siłowni, a sam Zdrofit powinien się sądzić dalej z producentem/serwisem maszyny i tyle.
Oczywiście zależy też od tego, co faktycznie jest na polisie i jakie
@Pioter1987: dokładnie tak. Poszkodowany od razu powinien otrzymać odszkodowanie. Co
Juz dzien po opracji zaczyna sie rehabilitacja. Co on robil skoro stwierdzil zanik miesni?
Cos tu sie bardzo nie klei....
Później schody itd.
Po powrocie do domu śmiga po schodach, próbuje o jednej kuli, bez kuli.
Ogólnie lekarz stwierdził, że idealnie by było, gdyby rzuciła kule po ok. miesiącu właśnie. (nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku, ona akurat jest bardzo szczupła, nie nosi
Rehab zaczolem w zasadzie 2 dni po operacji. Wpierw tak aby jakikolwiek ruch byl w stawie potem stopniowo uczylem sie podstawowych rzeczy od podstaw. Np kawy moglem sie napic zlamana reka z trudem po 3 miesiacach.
Spadlem w ciagu pierwszych 3 miesiecy ponad 10kg masy glownie miesni na calym ciele.. rehab jak masz pokrojone tkanki to nie dzwiganie to ruszanie
Z mojej perspektywy to Hestia dała ciała po całości -
@Kudlaty777: Tylko w takim razie po c--j są te ubezpieczenia skoro małymi literami na końcu ci napiszą w owu
@PiersiowkaPelnaZiol: no właśnie. Obowiązek OC dla aut tłumaczy się tym by poszkodowany miał zagwarantowaną szybką i pełną rekompensatę szkód. Ja wiem, że tu nie chodzi o auto i w siłowni OC jest opcjonalne zapewne ale Ergo Hestia ma też ubezpieczenia komunikacyjne i