70% menedżerów ds. rekrutacji ufa AI
Zaufanie do sztucznej inteligencji w rekrutacji rośnie deklaruje je już 70% menedżerów, podczas gdy wśród kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 8%.matixrr
najlepsze
Jakoś mnie to nie dziwi. 70% kadry menadżerskiej to głąby ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Sam jestem managerem (z wykształcenia inżynier, z resztą od stanowisk inżynierskich zaczynałem w korpo).
W robocie góra mówi, że AI nie wpłynie na ilość zatrudnionych, to ma być tylko asystent do sprawniejszej pracy. Ehe. Jak oni nie zredukują ilości pracowników, to zrobi to konkurencja i wtedy oni samoistnie zostaną do tego zmuszeni.
Od ponad roku
Ale jest tu plus... AI może być od nich kompetentniejsza (i oni to widzą :)
Im mniej własnej, tym więcej sztucznej.
Każdy standup jest "wspomagany" transkrypcją i automatycznym wysyłaniem tego do LLM'a, na tej podstawie jakiś z-----y manager co pierwszy raz jest managerem dokłada/ucina ci godziny. LLM robi też fallowup dla każdej osoby i wymyśla kolejne kroki.
A to wszystko za hinduską stawkę, 60% tego co miałeś 3 lata temu.
J---ć AI
@jedzbudynie: J---ć. J---ć choćby za to, jak bardzo odbiera pierwotną radość/satysfakcję z ciekawego lub szokującego filmiku nawet (szczególnie?) na głupich rolkach IG, przez pojawienie się pierwszej myśli "ech, pewnie AI".
J---ć za próbę mechanizacji wszystkiego gdzie się da.
A był emerytowanym dyrektorem technicznym Yahoo.