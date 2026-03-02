A następnym krokiem nawet jak już się załapiesz do korpo, będzie AI Scrum Agent, który policzy ci dupogodziny, porówna ze story pointami, przeliczy dzienną efektywność i po tygodniu wywali cię z roboty. I nawet manager nie będzie nic wiedział. Na daily będą ludzie znikali i przybywali nowi jak w jakiejś dystopijnej rzeczywistości. Codzienne losowanko najmniej efektywnego pracownika...