Monopolista ogranicza funkcjonalność... Nic nowego. Pewnie trzeba podbić statystyki ilości kont, zebrać więcej danych o użytkownikach, bo spory odsetek klientów jest anonimowa, korzysta z VPN, bez konta nie da się ich przypisać do kraju pochodzenia, nie da się monitorować stanu zgłoszeń naruszeń sekcji opłaconych recenzji itd.