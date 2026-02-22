Google Maps wprowadziło tryb "limited view"...
w którym użytkownicy niezalogowani do konta Google tracą dostęp do takich informacji, jak: szczegółowych recenzji, galerii zdjęć i wideo, informacji o popularnych godzinach, menu, statusie dostawy oraz wielu rekomendacji pobliskich miejsc.Tired_
Komentarze (89)
Chodzi tylko o dane o lokalizacji i ruchach. Amerykański przemysł wywiadowczy musi sobie radzić.
@wiszal: evil Google be like
@mareksa666: placisz za tą usługę swoimi danymi
@ryhu: ojezu komunizm