Rzeźnik z Piotrkowa. Z prawie tysiąca osób na prawko zdało u niego tylko 31
W Piotrkowie Trybunalskim jest egzaminator, u którego zdaje na prawo jazdy zaledwie 3 proc. kursantów.AndrzejInstruktor
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
W Piotrkowie Trybunalskim jest egzaminator, u którego zdaje na prawo jazdy zaledwie 3 proc. kursantów.AndrzejInstruktor
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
Już od dawna widomo, że są normalni egzaminatorzy i egzaminatorzy z suwmiarką sprawdzający równoległość parkowania
@FilipWWL: Jak można jeździć motocyklem napędzanym wałem Kardana bez sprawdzenia napięcia łańcucha? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Do Piotrkowa od lat zjeżdżają ludzie z całej Polski na egzamin na B. Łódź, Warszawa, nawet z Poznania czy Krakowa. Może w tym należy upatrywać statystycznej anomalii? Może ten egzaminator to "ostatni sprawiedliwy"?
Bez opracowania statystyka to "kurtyzana".
PS. Kolega ze szkoły tam nie zdał. Ile się nasłuchałem jak to go "złośliwie" uwalili. Najpierw na teście (łatwe pytania z lat
W Tarnowskim MORDzie mieliśmy takiego co strzygł egzaminowanych, było to w czasach kiedy to ośrodek się rozbudowywał.
To jak jeździsz na egzaminie, jest wyjątkiem. Nikt nie jeździ tak jak wymaga się na egzaminie, gdyby tak jeździć, ludzie jeździli by jak najgłupsze AI, co powodowałoby ogromne korki i zastoje. Mało tego, nawet sami egzaminatorzy nie jeżdżą tak jak oceniają. Drogówka to samo.
Egzamin jest po prostu rolą do odegrania. A to czy zdasz zależy w 70% od twoich umiejętności 10% od sytuacji na drodze i zdarzeń losowych
Przekupnych, nieprzekupnych
Ale nieprzekupnych nie ma