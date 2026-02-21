44% młodych bez relacji. Ekspert: To bardzo poważny problem
Ekspert wskazuje, że młodzi coraz rzadziej tworzą trwałe związki, coraz później decydują się na dzieci, a jednym z powodów są zmiany kulturowe i cyfryzacja życia smartfony, aplikacje randkowe.. Padają mocne tezy: randki przypominają rozmowy kwalifikacyjne a relacje stają się transakcyjne.wykopowicz_ka
Komentarze (159)
@Dragonan: mikroapartamenty, nanokawalerki 23m2 (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Jak dożyją do emerytury, to samotnym tak samo łatwo będzie wmówić, że czas na eutanazję, żeby nie obciążać społeczeństwa. A jak nie będą słuchali, to się trochę pomoże, bo kto się o nich upomni jak nie dzieci.
Dla samotnych mężczyzn podatek 15% od wzbogacenia xD