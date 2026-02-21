Ostatnie pokolenie. Parom wmówili, że nie warto mieć dzieci, Samotnym, że nie warto mieć drugiej połówki.



Jak dożyją do emerytury, to samotnym tak samo łatwo będzie wmówić, że czas na eutanazję, żeby nie obciążać społeczeństwa. A jak nie będą słuchali, to się trochę pomoże, bo kto się o nich upomni jak nie dzieci.